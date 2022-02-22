З настанням весни модниці прагнуть оновити гардероби. Зазвичай, беруть приклади з відомих жінок, які постійно демонструють нові тренди. Оскільки королева Ранія рідко буває на публіці, то до кожного її виходу прикута увага.
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Весняний look королеви Ранії
Йорданська королева побувала в місцевому благодійному товаристві в Іст-Тухейбе. На робочу зустріч Ранія одягнула чорні обтислі штани та коротке пальто сірого кольору. Витончену талію Її Величності підкреслив пояс. З взуття на королеві були туфлі-човники на низьких підборах.
Цього разу волосся королева вирівняла й частину зчепила ззаду. На обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах та одягнула чорну захисну маску. Довершили look елегантні сережки.
З мого сьогоднішнього візиту до місцевого благодійного товариства в Іст-Тухейбе. Бажаємо вам успіхів у посиленні впливу, який ви мали на свою спільноту,
– написала Ранія під фото.
Королева Ранія у сірому пальті / Фото з інстаграму Її Величності
Попередні виходи королеви Йорданії
- Під час першого публічного виходу у 2022 році Її Величність постала перед громадськістю у джинсах та пальті-сорочці від українського бренду BEVZA.
- Потім похизувалася бюджетним аутфітом, одягнувши пальто за 40 євро від бренду Zara.