Синці, сльози та психотерапія: які зірки українського шоу-бізу пережили булінг

Тема булінгу, на жаль, досить актуальна в нашому суспільстві. Багато років тому батьки навіть не замислювались над таким родом психологічної та фізичної травми, адже були справи і важливіші, як тоді могло здатись.

Та й взагалі поняття "булінгу" набуло поширення лише у 2000-х роках. Часи змінюються, слово "булінг" лунає звідусіль але, на жаль, діти продовжують страждати від такого виду насильства.

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, що булінг – це прояв одного із видів насильства, який має систематичний характер і спрямований на приниження жертви в будь-якій формі.

Дуже часто велику роль відіграють історії знаменитих людей, які мають певний вплив на частку аудиторії. Коли людина, яка здавалось би має все, розповідає про свої життєві історії, що несуть досить таки трагічний характер, то суспільство починає все більше занурюватись у глибину проблеми. Це дозволяє знайти корінь і суть відповідної ситуації, тим самим зменшити ризик такого насильства серед рідних та друзів.

Пропонуємо дізнатись приклади українських зірок, які пережили булінг і попри все стали успішними людьми.

Alyona Alyona

Від звичайної виховательки до успішної реперки. Мільйонні перегляди на ютубі, колаборації з відомими знаменитостями, фанати. Здавалось би, що ще потрібно для щастя. Але все не так легко, як виглядає на перший погляд. Насправді дівчина за своє життя пережила чимало складних ситуацій.

Ще з дитинства Альона була схильною до зайвої ваги. Одному з видань співачка розповіла, що коли вона ходила до дитячого садочка, приїжджали фотографи, щоб зробити дітям фотографії в яскравих костюмах. Але маленькій Альоні фактично жоден костюм не підходив за розміром. Через це діти глузували з неї, сміялись. Навіть ставши зіркою, багато людей ображали дівчину через такий вигляд.

Реп також давався не просто, адже однолітки не розуміли цього стилю й вважали, що у юної зірки взагалі немає таланту. Але як ми бачимо, доля склалась інакше. Ставши знаменитою, дівчина вирішила гучно заявляти про соціальні проблеми. Декілька років тому випустила кліп і пісню під назвою "Булінг", де закликає протистояти проблемі. Також артистка не залишилась осторонь теми фізичного насильства і випустила пісню "Сумно", що розповідає про жінку Настю, яку побив у потязі невідомий чоловік. Під відео можна знайти контакти відповідних служб і звернутись за допомогою, порадою чи підтримкою.



Alyona Alyona / Фото з інстаграму співачки

Оля Полякова

Нещодавно зірці виповнилось 43 роки. Вона – успішна співачка, акторка, ведуча, мама, дружина. Жінці вдалось отримати чимало музичних нагород. Але, щоб стати такою впевненою та гострою на язик, Поляковій довелось також пройти крізь ураган булінгу. Під час навчання в школі зірка мала чимало комплексів з приводу власної зовнішності, адже була найвищою серед однолітків, та ще й худою і часто сутулилась. Через це однокласники ображали співачку різними неприємними словами, на зразок "швабра", "жирафа", "дошка" і так далі. Проте Оля знайшла сили полюбити й прийняти себе. Мабуть, цей крок кардинально вплинув на подальшу кар'єру жінки.



Оля Полякова / Фото з інстаграму співачки

Алла Костромічова

Всесвітньо відома українська модель, що підкорила не один подіум. Гроші, популярність, шанувальники, дружба з відомими модельєрами, десятки показів і фотосесій, зйомки в шоу, подорожі, сім’я – людям деколи важко зрозуміти наскільки цей успіх дається важко і на які жертви потрібно піти, щоб досягти бажаного. Вона народилась у Севастополі в простій родині й мала чимало комплексів.

Алла розповідала, що соромилась своїх модельних параметрів й ніколи не носила спідниці, а тільки широкі штани. Вона кричала дома, що не піде у спідниці поки її не переодягнуть, бо в класі її дражнили "суповим набором". Здавалось би, подруга мала підтримувати дівчину, але та її соромилась і ніколи не кликала в клуб чи на прогулянку, бо вважала Костромічову немодною. Зірка зізнається, що тривалий час працювала з психологом, бо ці травми не давали повністю себе реалізувати й стати тим, ким вона є зараз.



Алла Костромічова / Фото з інстаграму моделі

Анна Трінчер

Сучасна українська співачка, блогерка, акторка, яка вже має чимало прихильників. Незважаючи на те, що дівчина вже давно не в підлітковому віці, вона досі страждає від навали хейтерів у своєму інстаграмі. Чимало образ Аня пережила і в дитинстві. За 11 років навчання дівчина змінила 7 шкіл через різні причини.

У далекому минулому співачці подобався один хлопчик, але він часто кидав у її сторону образливі слова, що принижували самооцінку. Навіть, здавалось би на перший погляд, дорослі люди – вчителі, не сприймали захоплення учениці творчою діяльності й могли ставити "палки в колеса". Але, на щастя, таких було одиниці. Ставши зіркою серіалу "Школа", у Трінчер дуже сильно погіршились стосунки з однокласниками. Ті вважали, що дівчині оцінки ставлять просто так, писали гнівні пости в соціальних мережах, навіть не хотіли спільно з Анею святкувати випускний. Ймовірно, така перипетія подій зробила зірку сильнішою і зараз їй легше сприймати образливі коментарі недоброзичливців.



Анна Трінчер / Фото з інстаграму співачки

Володимир Остапчук

Так, чоловіки теж у дитинстві могли страждати через булінг. Він – відомий український телеведучий. Попри те, що Володимир закінчив школу з відзнакою й так само вчився у ВНЗ, це не дало йому пропуску від знущань однокласників. Якось у 9 класі хлопець вибіг до туалету, де його вже вичікувало кілька старших юнаків. Вони залишили на його тілі кілька синців й закрили у приміщенні. Наступної перерви учня залякали, щоб він нікому нічого не розказував. Як каже сам ведучий, головна їхня претензія була, що він "заучка". Усе дитинство хлопець не виходив гратись на вулицю з однолітками, бо мав ризик "отримати на горіхи".



Володимир Остапчук / Фото з інстаграму ведучого

Мішель Андраде

Українська співачка з болівійським корінням. У підлітковому віці дівчина зі своєю сім’єю переїхала на постійне місце проживання в Україну. Зірка зізнається, що глузували з неї чимало. Адже у її вимові був відчутний акцент, говорила вона з помилками, могла перепитувати, якщо чогось не зрозуміла. Це все ставало приводом для булінгу, який дівчина переживала доволі тяжко. Але це не зупинило її мрій, адже Мішель ходила на кастинг різних вокальних шоу, де її помітив Потап і запропонував співпрацю.



Мішель Андраде / Фото з інстаграму співачки

Автор: Марта Гнат

Цими історіями ми хочемо привернути увагу наших читачів, які вважають, що булінг – це не вагомий предмет для обговорення. Але це не так. Від цього можуть постраждати і діти, і дорослі. Тому не будьмо байдужими.