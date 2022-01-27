Да и вообще понятие "буллинга" получило распространение только в 2000-х годах. Времена меняются, слово "буллинг" звучит отовсюду, но, к сожалению, дети продолжают страдать от этого вида насилия.

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Напомним, что буллинг – это проявление одного из видов насилия, которое носит систематический характер и направлено на унижение жертвы в любой форме.

Очень часто большую роль играют истории знаменитых людей, оказывающих определенное влияние на долю аудитории. Когда человек, казалось бы, имеет все, рассказывает о своих жизненных историях, носящих довольно трагический характер, то общество начинает все больше погружаться в глубину проблемы. Это позволяет найти корень и суть соответствующей ситуации, тем самым снизить риск такого насилия среди родных и друзей.

Предлагаем узнать примеры украинских звезд, которые пережили буллинг и, несмотря ни на что, стали успешными людьми.

Alyona Alyona

От обычной воспитательницы до успешной рэперши. Миллионные просмотры на ютубе, коллаборации с известными знаменитостями, фанаты. Казалось бы, что еще нужно для счастья. Но все не так легко, как выглядит на первый взгляд. На самом деле, девушка за свою жизнь пережила немало сложных ситуаций.

Еще с детства Алена была склонна к набору веса. Одному из изданий певица рассказала, что когда она ходила в детский сад, приезжали фотографы, чтобы сделать детям фотографии в ярких костюмах. Но маленькой Алене практически ни один костюм не подходил по размеру. Поэтому дети издевались над ней, насмехались. Даже став звездой, многие обижали девушку из-за такого вида.

Рэп тоже давался непросто, ведь сверстники не понимали этого стиля и считали, что у юной звезды вообще нет таланта. Но, как мы видим, судьба сложилась иначе. Став знаменитой, девушка решила громко говорить о социальных проблемах. Несколько лет назад выпустила клип и песню под названием "Буллинг", где призывает бороться с проблемой. Также не осталась в стороне тема физического насилия. Также артистка не осталась в стороне от темы физического насилия и выпустила песню "Сумно", рассказывающую о женщине Насте, которую избил в поезде неизвестный мужчина. Под видео можно найти контакты соответствующих служб и обратиться за помощью, советом или поддержкой.



Alyona Alyona / Фото из инстаграма певицы

Оля Полякова

Недавно звезде исполнилось 43 года. Она – успешная певица, актриса, ведущая, мама, жена. Женщине удалось получить немало музыкальных наград. Но чтобы стать такой уверенной и острой на язык, Поляковой пришлось также пройти сквозь ураган буллинга. Во время учебы в школе у звезды было немало комплексов по поводу собственной внешности, ведь она была самой высокой среди сверстников, да еще и худой, часто сутулилась. Поэтому одноклассники оскорбляли певицу разными неприятными словами, наподобие "швабра", "жирафа", "доска" и так далее. Однако Оля нашла силы полюбить и принять себя. По-видимому, этот шаг повлиял на дальнейшую карьеру женщины.



Оля Полякова / Фото из инстаграма певицы

Алла Костромичева

Всемирно известная украинская модель, покорившая не один подиум. Деньги, популярность, поклонники, дружба с известными модельерами, десятки показов и фотосессий, съемки в шоу, путешествия, семья – людям порой трудно понять, насколько этот успех дается тяжело и на какие жертвы нужно пойти, чтобы добиться желаемого. Она родилась в Севастополе в простой семье и имела множество комплексов.

Алла рассказывала, что стеснялась своих модельных параметров и никогда не носила юбок, а только широкие брюки. Она кричала дома, что не пойдет в юбке, пока ее не переоденут, потому что в классе ее дразнили "суповым набором". Казалось бы, подруга должна была поддерживать девушку, но та стеснялась и никогда не звала в клуб или на прогулку, потому что считала Костромичеву немодной. Звезда признается, что долгое время работала с психологом, потому что эти травмы не давали полностью себя реализовать и стать тем, кем она есть сейчас.



Алла Костромичева / Фото из инстаграма модели

Анна Тринчер

Современная украинская певица, блогер, актриса, уже имеющая немало поклонников. Несмотря на то, что девушка уже давно не в подростковом возрасте, она по-прежнему страдает от нашествия хейтеров в своем инстаграме. Много обид Аня пережила и в детстве. За 11 лет обучения девушка сменила 7 школ по разным причинам.

В далеком прошлом певице нравился один мальчик, но он часто бросал в ее сторону оскорбительные слова, унижавшие самооценку. Даже, казалось бы, на первый взгляд, взрослые люди – учителя, не воспринимали увлечения ученицы творчеством и могли ставить "палки в колеса". Но, к счастью, таковых было единицы. Став звездой сериала "Школа", у Тринчер очень сильно ухудшились отношения с одноклассниками. Те считали, что девушке оценки ставят просто так, писали гневные посты в социальных сетях, даже не хотели вместе с Аней отмечать выпускной. Вероятно, такие перипетии сделали звезду сильнее и сейчас ей легче воспринимать оскорбительные комментарии недоброжелателей.



Анна Тринчер / Фото из инстаграма певицы

Владимир Остапчук

Да, мужчины тоже в детстве могли страдать из-за буллинга. Он – известный украинский телеведущий. Несмотря на то, что Владимир окончил школу с отличием и так же учился в вузе, это не спасло его от издевательств одноклассников. Однажды в 9 классе парень выбежал в туалет, где его поджидало несколько старших парней. Они оставили на его теле несколько синяков и закрыли в помещении. Следующий перерыв ученика запугали, чтобы он никому ничего не рассказывал. Как говорит сам ведущий, главная их претензия была, что он "заучка". Все детство парень не выходил играть на улицу со сверстниками, потому что боялся "получить взбучку".

Владимир Остапчук / Фото из инстаграма ведущего

Мишель Андраде

Украинская певица с боливийскими корнями. В подростковом возрасте девушка со своей семьей переехала на постоянное место жительства в Украину. Звезда признается, что смеялись над ней немало. Ведь в ее произношении был ощутимый акцент, говорила она с ошибками, могла переспрашивать, если чего-то не поняла. Это все становилось поводом для буллинга, который она переживала довольно тяжело. Но это не помешало ее мечте, ведь Мишель ходила на кастинг разных вокальных шоу, где ее заметил Потап и предложил сотрудничество.



Мишель Андраде / Фото из инстаграма певицы

Обратите внимание! Этими историями мы хотим привлечь внимание наших читателей, считающих, что буллинг – это не весомый предмет для обсуждения. Но это не так. От этого могут пострадать и дети и взрослые. Поэтому не будем безучастны.

Автор: Марта Гнат