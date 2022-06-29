"Мрію жити в країні, в якій ми єдині": сини Монатіка прочитали рядки з пісні батька на відео

Мультиартист Монатік оригінально привітав фанів з Днем Конституції України. Він показав, як сини читають рядки з його пісні.

У вівторок, 28 червня, українці святкували День Конституції. Хоч він минув не в піднесеному настрої через війну, вітання лунали звідусіль, адже 26 років тому Україна ще раз довела самостійність. Зірки не забули про це свято й вітали фанів з урочистим днем.

До слова "Сьогодні в нас немає вихідного, але є привід для гордості": зірки про День Конституції

Сини Монатіка прочитали рядки з пісні батька

Мультиартист Монатік, який перебуває за кордоном та дає там благодійні концерти, оригінально привітав з Днем Конституції. Він вперше за довгий час показав синів – Платон і Данило на відео прочитали промовисті рядки з його пісні "Може, вже досить". Монатік випустив її ще у 2014 році.

"Я маю мрію – жити в країні, в якій ми єдині.

В якій щаслива кожна дитина, кожна родина.

В якій я можу бути людиною.

В якій немає війни і ненависті,

I ми можемо сміливо вперед йти.

В якій я бачу світло і не бачу зброю.

В якій я пишаюсь тобою і собою!"

Я маю мрію, щоб наші діти жили в мирній, квітучій, правовій, сучасній та вільній Україні. Вірю, що так і буде. З Днем Конституції!

– привітав Монатік.

Сини Монатіка прочитали рядки з його пісні: дивіться відео

У коментарях фани та зіркові колеги засипають дітей Монатіка компліментами та дякують за привітання.