Сини Монатіка пішли в перший клас у костюмах супергероїв: сімейне фото

1 вересня чимало знаменитостей провели дітей до школи. Серед тих, хто стали батьками першокласників, є Дмитро та Ірина Монатіки. Їхні сини пішли в навчальний заклад у костюмах супергероїв.

Зірки все частіше діляться світлинами з урочистих шкільних лінійок з нагоди початку нового навчального року. Разом з дітьми на такій побувало подружжя Монатіків.

Дивіться також Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець повів доньку до школи: ексклюзивні фото

Сини Монатіка пішли до школи

Дружина мультиартиста зробила селфі в ліфті. Ірина, Дмитро та їхні сини – Платон і Данило постали перед камерою. Зіркова матуся одягнула елегантний костюм бежевого кольору, а чоловік позував поруч із нею в синьо-коричневій смугастій куртці та джинсах.

Нащадки Монатіка на святкову лінійку пішли в костюмі супергероїв. Платон і Данило разом навчатимуться в першому класі. На обличчях хлопців сяяли усмішки. Вони щасливі, адже розпочинається новий етап у житті.

Вітаю всіх з початком нового навчального року! Всім терпіння, взаємоповаги і нових знань! Наші з Дмитром супергерої готові до пригод!

– написала Ірина під фото.



Монатік з дружиною та синами / Фото з інстаграму Ірини Монатік