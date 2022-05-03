Сини хрещеної можуть бомбити Україну, – Григорій Решетник про родичів з Росії

Ведучий Григорій Решетник розповів, що його хрещена живе в Росії. Її сини – військовослужбовці і зараз можуть бомбити Україну, оскільки з першого ж дня жінка підтримує війну, зловтішалася з бомбардувань.

Григорій Решетник поділився, що залишився без рідної людини, але не шкодує, оскільки не розуміє, як може зловтішатися горем, яке зараз є на її батьківщині.

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Григорій Решетник про хрещену з Росії

Чоловік розповів, що його хрещена – однокласниця матері, родом з селища Миколаївка, що в Миколаївській області. Зараз воно потерпає від обстрілів російських окупантів. Жінка має родичів з України. Приблизно 25 років тому вона з сім'єю виїхала до Росії, зараз її сини служать в російській армії. Зараз вони можуть бомбити українські міста.

До війни Григорій тісно спілкувався з хрещеною, однак все обірвалося в одну мить. Вранці 24 лютого вона надіслала його матері повідомлення: "Ну що? Напросилися?! Так вам і треба! Зараз вас виховуватимемо".

Мати зі сльозами на очах мені зателефонувала. Вона була шокована,

– пригадав ведучий.

Згодом мама Решетника надіслала подрузі повідомлення, в якому наголосила, що Україна обов'язково переможе. Григорій зізнався, що навіть після війни не збирається спілкуватися з хрещеною та її синами.

Нагадаємо, на час війни Григорій Решетник разом з дружиною та трьома синами виїхав з Києва. Сім'я зупинилася в Івано-Франківську. Нещодавно пара на декілька днів приїжджала до столиці, однак разом з дітьми повертатися наразі не планує, оскільки небезпека ракетний ударів з боку окупантів залишається.