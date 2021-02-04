Сінді Кроуфорд розповіла про труднощі роботи моделі: Моя мета – не постраждати

Знаменита американська модель Сінді Кроуфорд дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про складнощі у модельній кар'єрі. Зірка поділилася, що раніше вона ретельно слідкувала за своїм харчуванням, оскільки не могла їсти все, що хотіла, та залишатися у чудовій формі.

Джерело: The Daily Mail

54-річна Сінді Кроуфорд є однією з найпопулярніших моделей світу. Вона сильна та успішна, змогла побудувати свою кар'єру та досягла бажаного результату. Улюблениця мільйонів розповіла шанувальникам, з якими труднощами їй доводилося боротися на шляху до мрії.

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У кожній роботі є свої проблеми. Шлях до успіху ніколи не буває легким. Це не з чуток знає знаменита Сінді Кроуфорд.

Сінді Кроуфорд про роботу в модельному бізнесі

Американська зірка зізналася, що у молодому віці не могла дозволити собі їсти все, що заманеться. Їй доводилося добре слідкувати за фігурою, щоб підтримувати прекрасну форму. Проте у багатьох моделей таких складнощів не було, вони не мали обмежень в їжі й це не позначалося на фігурах.

Я ніколи не була однією з тих, хто може їсти, що хоче. Мене дратувало, коли Кейт Мосс їла гамбургер з картоплею фрі,

– поділилася модель.

Кроуфорд зауважила, коли переїхала у Нью-Йорк то кардинально змінила свій раціон. В іншому випадку, вона просто не змогла б влізти в одяг. За словами зірки, раніше одяг для моделей був значно більший, ніж зараз.

Сінді також багато часу приділяла тренуванням. Заняття спортом дуже виснажували її. Все змінилося після того, як вона стала мамою. Тоді жінка зрозуміла, що фізичні навантаження мають давати їй енергію та силу, а не втомлювати.

Тепер моя мета – не постраждати. Я додала до своїх тренувань набагато більше розтяжок та пілатесу. Я більше не відчуваю обов'язку виконувати ці вправи,

– поділилася Кроуфорд.

Також зірка наголосила, що навчилася приймати свої недоліки. Зараз вона не ставиться до себе так суворо, як раніше.

"Коли ти молода, в тебе є краса і сила молодості, але ти дуже сувора по відношенню до себе і ще не зрозуміла себе зсередини. Коли ти стаєш старшою, то розумієш, хто ти, але думаєш, що це вже зовсім не те, що було раніше. Можливо, невпевненість та недоліки роблять нас людяними", – поділилася своїми думками Сінді Кроуфорд.