Знаменитая американская модель Синди Кроуфорд дала откровенное интервью, в котором рассказала о сложностях в модельной карьере. Звезда поделилась, что раньше она тщательно следила за своим питанием, поскольку не могла есть все, что хотела, и оставаться в отличной форме.

Источник: The Daily Mail

54-летняя Синди Кроуфорд является одной из самых популярных моделей мира. Она сильна и успешна, смогла построить свою карьеру и достигла желаемого результата. Любимица миллионов рассказала поклонникам, с какими трудностями ей приходилось бороться на пути к мечте.

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В каждой работе есть свои проблемы. Путь к успеху никогда не бывает легким. Это не понаслышке знает знаменитая Синди Кроуфорд.

Синди Кроуфорд о работе в модельном бизнесе

Американская звезда призналась, что в молодом возрасте не могла позволить себе есть все, что заблагорассудится. Ей приходилось хорошо следить за фигурой, чтобы поддерживать прекрасную форму. Однако у многих моделей таких сложностей не было, они не имели ограничений в еде и это не сказывалось на фигуре.

Я никогда не была одной из тех, кто может есть, что хочет. Меня раздражало, когда Кейт Мосс ела гамбургер с картошкой фри,

– поделилась модель.

Кроуфорд заметила, когда переехала в Нью-Йорк то кардинально изменила свой рацион. В противном случае, она просто не смогла бы влезть в одежду. По словам звезды, раньше одежда для моделей была значительно больше, чем сейчас.

Синди также много времени уделяла тренировкам. Занятия спортом очень изнуряли ее. Все изменилось после того, как она стала мамой. Тогда женщина поняла, что физические нагрузки должны давать ей энергию и силу, а не утомлять.

Теперь моя цель – не пострадать. Я добавила к своим тренировкам гораздо больше растяжек и пилатеса. Я больше не чувствую обязанности выполнять эти упражнения,

– поделилась Кроуфорд.

Также звезда подчеркнула, что научилась принимать свои недостатки. Сейчас она не относится к себе так строго, как раньше.

"Когда ты молода, у тебя есть красота и сила молодости, но ты очень строга по отношению к себе и еще не поняла себя изнутри. Когда ты становишься старше, то понимаешь, кто ты, но думаешь, что это уже совсем не то, что было раньше. Возможно, неуверенность и недостатки делают нас человечными", – поделилась своими мыслями Синди Кроуфорд.