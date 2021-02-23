Сінді Кроуфорд показала, як виглядала в дитинстві: захопливе фото

23 лютого 2021 , 12:14
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Сінді Кроуфорд

Американська супермодель Сінді Кроуфорд поділилась з прихильниками архівним фото. Вона показала рідкісне фото зі свого дитинства та зачарувала мережу.

Знаменита американська супермодель Сінді Кроуфорд 20 лютого відсвяткувала день народження. Зірці виповнилося 55 років. У святковий день вона вирішила пригадати, як виглядала в дитинстві.

До теми Сінді Кроуфорд розповіла про труднощі роботи моделі: Моя мета – не постраждати

Дитяче фото Сінді Кроуфорд

Супермодель опублікувала фото, де позувала зовсім маленькою. Вона постала в червоних лосинах та чорно-білій сукні з клітчастим принтом та комірцем. Майбутня модель сиділа біля торта, що їй приготували на день народження.

Таке дитяче миле фото Сінді Кроуфорд порівняла зі своєю світлиною зі святкування 55-річчя. Зірка позувала перед камерою в чорній сукні з розпущеним хвилястим волоссям і розкішним макіяжем. Біля неї також стояв великий двоярусний торт. Модель була щаслива та усміхнена.

Спасибі за всі мої вітання з днем народження. Я так вдячна своїй родині та друзям. Я знаю, що кожен рік, кожен день – це благословення,
– написала Сінді Кроуфорд під фото.


Сінді Кроуфорд в дитинстві / Фото з інстаграму Сінді Кроуфорд


Сінді Кроуфорд святкує день народження / Фото з інстаграму Сінді Кроуфорд

Шанувальників та друзів вразило рідкісне дитяче фото супермоделі. Вони привітали зірку зі святом в коментарях:

  • Щасливого дня народження;
  • Сподіваюсь, це був чудовий день;
  • Ти продовжуєш нас зачаровувати;
  • Кожен день твого життя – благословення для тебе і для нас;
  • Надсилаємо багато любові;
  • Час йде так швидко;
  • Твоя краса – це подарунок.