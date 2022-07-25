Син Тіни Кароль закінчив школу у Великій Британії: співачка показала його оцінки
Джерело:інстаграм Тіни Кароль
13-річний син Тіни Кароль Веніамін навчається у Великій Британії. Він склав екзамени й перейшов у старшу школу. Співачка похизувалася його оцінками.
Тіна Кароль віддала сина в одну з найпрестижніших початкових шкіл Лондона, рік навчання в якій коштував близько мільйона гривень. Він закінчив її на відмінно.
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Які оцінки в сина Тіни Кароль
Веніамін склав іспити з англійської та французької мов, біології, математики, хімії, фізики, історії, географії та фізкультури, і всі на відмінно – на A.
"Це стало кульмінацією всієї вашої важкої роботи в Repton Prep, і ми всі бажаємо вам успіхів у майбутньому навчанні у вибраній вами старшій школі", – йдеться в листі з результатами екзаменів.
Оцінки сина Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки
Воля. Віра. Діти. Майбутнє. Щастя. Мрія. Мова. Україна,
– підписала Тіна Кароль серію фото, на одному з яких позує з дорослим сином.
Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото з інстаграму співачки