Син росте без нього, – MamaRika слізно розповіла про розлуку з чоловіком через війну

Українська співачка MamaRika разом з сином виїхала за кордон, тоді як її чоловік залишився в Україні. Зірка розповіла, як переживає розлуку.

Українська співачка MamaRika пересиджує війну в Україні у Польщі. Вона приїхала до мами разом з 8-місячним сином.

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MamaRika розповіла про розлуку з чоловіком

Чоловік артистки поділився, що заповнює розлуку відеодзвінками та щоденним спілкуванням. MamaRika зі сльозами на очах зізналась, що й коханий інколи розчулюється.

Справляємось важко, але, знаєте, тут іншого виходу немає. Не ми цього хочемо, так склались справи, так вийшло, що нам потрібно було розлучитись. Ми зідзвонюємось кожного вечора, ми дивимось один на одного. Це хоч щось,

– розповів Сергій Середа.

"Син росте без нього. В нас вже вилізло 4 зуби, поки ми не бачили тата, він вже став у два рази довший, поміняв два розміри одягу, вже повзає, вже сидить. В нас стільки всього відбулося, і це все не на очах у Сергія, це найважче. Тому що, ну що може буде дорожчим за ці неоціненні миті, коли твоя дитина розвивається і пізнає щось нове в цьому світі", – зауважила MamaRika.

Співачка додала, що ніколи не пробачить того, що чимало українських сімей роз'єднались і перебувають на відстані.

"Це такий біль щоденний. Ми вже затерли екрани телефонів, тому що постійно на відеозв'язку. Це ніколи не передасть тих емоцій, які ми переживаємо кожного дня. Тому агресія внутрішня росте щоденно, злість... Стараємося її акумулювати в дії, стараємося не знищувати себе негативом, а трансформувати це в якусь допомогу", – поділилась зірка.

Однак MamaRika зізналась, що хоче повернутись додому: "Ми скоро зустрінемося. Я планую приїхати додому в Україну. Тому ми вам покажемо наше возз'єднання".

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