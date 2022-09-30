MamaRika показала, як її син зустрівся з бабусею та дідусем вперше за 7 місяців війни: відео

MamaRika після повернення з Європи вирішила поїхати з сім'єю в Одесу. Вона зробила приємний сюрприз рідним.

Українська співачка MamaRika провела близько двох місяців за кордоном, де гастролювала. Нещодавно вона повернулась додому й днями приїхала в Одесу.

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MamaRika приїхала в Одесу

В Одесі живуть батьки Сергія Середи – чоловіка MamaRika. Як розповіла співачка, Давід не бачив бабусю та дідуся вже 7 місяців. Тож вперше за той час він побачився з рідними.

Зробили сюрприз і приїхали в Одесу. Давідік не бачив своїх бабусю та дідуся цілих 7 місяців,

– розповіла співачка.

MamaRika опублікувала зворушливе відео, в якому показала зустріч рідних. Раділи не тільки вони, але й собака Роккі, який вже давно не бачив своїх господарів.

MamaRika показала відео зустрічі:

Ролик розчулив мережу, зібрав безліч вподобань та коментарів шанувальників:

"Ось воно щастя";

"Обожнюємо робити такі сюрпризи. Емоції неймовірні";

"Молодці, що поїхали, це такі моменти в житті – бути разом хоч трошки. Сиджу плачу, будьте разом щасливі";

"Як зворушливо. Роккі такий щасливий. Хоч би вже скоріше всі українські сім'ї об'єдналися і вже ніколи не розлучалися";

"Молодці. Батьки – це святе";

"Як це зворушливо. Але бережіть себе і Давідіка! Швидше вирушайте до дому";

"Як же і мені хочеться повернутися до батьків, до моїх тварин".