Син Григорія Чапкіса зробив дружині подарунок за 89 тисяч євро: ефектні фото

У розпал новорічно-різдвяних свят син Григорія Чапкіса Грег здивував кохану. Він подарував дружині новеньке авто марки Mercedes–Benz, вартість якого становить до 89 тисяч євро.

42-річний син Григорія Чапкіса давно живе у США. За кордоном він створив сім'ю, досягнув успіху як хіп-хопер і відкрив потужну танцювальну школу Chapkis Dance. Очевидно, статки Грега дозволяють йому тішити дружину дуже дорогими сюрпризами.

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На Різдво й на Новий рік він подарував коханій Ембер біленький Mercedes–Benz CLS Coupe 2021 року. Він припаркував автівку поряд зі своєю та прикрасив величезним червоним бантом. Її вартість коливається від 62 до 89 тисяч євро (2 мільйонів – 2,7 мільйона гривень).

Цього року Санта прийшов раніше. Він хотів переконатися, що його маленький сімейний шлях буде стильним. Веселого Різдва Ембер, Ніколя, Макс. Татко вас дуже любить,

– підписав Грег Чапкіс.

Дружина Грега Чапкіса з новеньким Mercedes–Benz / Фото з інстаграму танцівника

Сім'я Грега Чапкіса з новеньким Mercedes–Benz / Фото з інстаграму танцівника

Сім'я Грега Чапкіса з новеньким Mercedes–Benz / Фото з інстаграму танцівника

У мережі танцівника розхвалили за таку щедрість: