Покидаю ефір, – "Пташка" Катерина Поліщук розповіла про горе в сім'ї і звернулася до журналістів

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук розповіла, що в її сім'ї сталося горе. Дівчина була у робочій поїздці за кордоном, тепер терміново повертається додому і просить не турбувати її.

Катерина виступала у суперфіналі "Голосу країни", тепер отримує багато запрошень на різні радіостанції та інтерв'ю. Однак зараз їй точно не до цього.

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У сім'ї "Пташки" Катерини Поліщук сталося горе

Після звільнення з полону захисниця "Азовсталі" активно веде сторінку в інстаграмі. Зараз за нею слідкують понад 110 тисяч користувачів мережі. Також Катерина буває у закордонних поїздках, закликає світ звільнити українських військових, які досі перебувають у жорстокому російському полоні.

Поліщук повідомила, що на кілька днів покидає ефір. Попросила вибачення у шанувальників, яким подобається дивитися її контент.

У мене сталося горе, потрібно побути з рідними і підтримати їх. Писати теж не треба. Дякую за підтримку, але поки просто нічого не пишіть,

– звернулася Катерина в інстаграм-сторіс.



Катерина Поліщук про горе в сім'ї / Скриншот інстаграм-сторіс "Пташки"

Згодом "Пташка" опублікувала ще одну сторіс. У ній розповіла, що її особистий номер телефону має обмежена кількість людей. Кожен попереджений, що поширенню він не підлягає. Катерина ненавидить голосові повідомлення та розмови телефоном, відповідає всім у письмовому режимі. Дівчина висловила зневагу тим людям, які не можуть дотримати свого слова.

"Ласкаво прошу, журналістів і радіо дзвінками на особистий телефон, радісними пропозиціями поспівати чи вкотре оголити душу перед мільйонами для їхнього рейтингу, коли я декілька діб не сплю, працюю в режимі вічного вогню і в сльозах говорю з рідними дорогою додому з іншого кінця світу", – написала Катерина.

Цинічні корисливі дилетанти з відсутністю людяності. Мені соромно мати з вами справу. Ви ганьбите українські ЗМІ та медіапростір своєю корисливістю,

– підсумувала "Пташка".



Катерина Поліщук про горе в сім'ї / Скриншот інстаграм-сторіс "Пташки"

Нагадаємо, нещодавно "Пташка" зізналась, що не бачить себе на сцені. Але визнає, що це так само спосіб боротьби з ворогом.