Лілія Ребрик захопила миловидними знімками з доньками у сімейному look

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик у День захисту дітей поділилась з прихильниками чарівними фото з доньками. Вона зачарувала мережу сімейними образами.

Відома українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик опублікувала серію нових фото на особистій сторінці. Також вона привітала всіх з Днем захисту дітей, який святкують в Україні 1 червня.

Дивіться також Ірина Федишин вразила стильним образом у чорній сукні: яскраві фото

Фото Лілії Ребрик з дітьми

Телеведуча влаштувала миловидну фотосесію на природі. Лілія Ребрик знялась разом із доньками – старшою Діаною та 3-річною Поліною. Зіркова матуся з доньками багато усміхалися та обіймалися, тому світлини вийшли по-особливому зворушливими.

Особливу увагу привернули вбрання Лілії Ребрик та її доньок, адже вони позували у family look. Вони постали перед камерою у білих футболках та жовтих мініспідницях. Також телеведуча приміряла довгу напівпрозору світлу спідницю, а Поліна з Діаною одягли колготи в тон.

Зіркова матуся вклала волосся пишними локонами, а також зробила лаконічні зачіски донечкам. Акторка також доповнила свій образ золотими сережками-підвісками та зробила ефектний макіяж з акцентом на губах.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Лілія Ребрик привітала з Днем дітей

До фото знаменитість прикріпила зворушливий підпис про дітей.

Діти – це суцільна любов, це суцільна ніжність, турбота. Звісно, діти – це і недоспані ночі, і сльози, і тривоги, і інколи навіть зіпсовані нерви (а буває, що й не "інколи"), але всі ці негаразди – це пшик у порівнянні з тим, що нам дарують наші діти,

– написала Лілія Ребрик.

Зірка додала, що діти вчать любити, тонше відчувати світ і ширше його бачити, глибше розуміти себе самих, вони тренують нашу витримку і терпіння. Акторка зауважила, що діти – це сто тисяч "чому?" і "а як?", а також продовження роду, втілення найкращих рис батьків і справжня краса.

"Що лишається нам, дорослим? Любити їх, плекати їх, захищати й робити щасливими! Моя Діана якось сказала – я щаслива, бо народилася у щасливій родині! І мені так хочеться, щоб і вона, і Поля пронесли це відчуття крізь усе життя!" – підсумувала Лілія Ребрик.