Популярну блогерку Сімбочку оштрафували майже на 5 мільйонів гривень: що сталося
- Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні оштрафувало блогерку Сімбочку на 4,8 мільйона гривень за незаконну рекламу онлайн-казино.
- Інстаграм-сторінку Сімбочки заблокували.
Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйона гривень популярну блогерку Сімбочку.
Причиною цього стала незаконна реклама онлайн-казино.
Як виявилося, команда державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні провела моніторинг під час якого виявила, маніпулятивну рекламу для просування нелегального грального бізнесу на акаунті Сімбочки.
На сторінці блогерка демонструвала процес гри та закликала реєструватися на сайті онлайн-казино. Перевірка показала: реального акаунту гравця в організатора немає, тобто реклама була вдаваною,
– йдеться в заяві PlayCity.
До того ж ці порушення були системними.
Зауважимо, що напередодні інстаграм-сторінку Сімбочки заблокували. Тоді в телеграм вона заявила: "У будь-якому випадку без інстаграму я не сплачу цей штраф. Це як спортсмену без ніг пробігти марафон. Навіть якби була змога виплатити, я б краще задонатила військовим, аніж державі".
Хто така Сімбочка?
Справжнє ім'я дівчини – Карина Яніна. Вона активно просуває себе в соцмережах. Зокрема зараз за сторінкою блогерки в тіктоці стежить понад 3 мільйони користувачів. Крім того, раніше вона мала популярний блог в інстаграмі, та сторінку Сімбочки заблокували через незаконну рекламу казино.
Нещодавно дівчина стала учасницею відомого гурту Kalush, тож виступає з музикантами на одній сцені.
У Сімбочки є донька від співака Іллі Парфенюка, більш відомого як Parfeniuk. Пара більше не разом, та, як відомо, вони продовжують спілкуватися заради дитини.