Сіла б у машину одна, – Олена Зеленська зізналась, що найперше зробить після перемоги

Перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю німецькому виданню розповіла про те, що планує зробити після перемоги. Вона зізналась, що почувається виснаженою, але не хоче, щоб її шкодували.

Дружина президента України Олена Зеленська дала інтерв'ю німецькому виданню Zeit Magazin, де заторкнула теми, про які раніше не згадувала. Так перша леді відповіла, що вона зробить після перемоги.

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Що зробить Зеленська після перемоги

Олена Зеленська зізналась, що після новини про завершення війни вона б хотіла подивитися на краєвиди. Також перша леді зауважила, що була б не проти, якби компанію їй склав чоловік.

Я б сіла в машину одна, без охоронців, без усіх людей, які мене постійно супроводжують. Я б просто поїхала за місто. І дуже голосно увімкнула б музику. Тоді зупинилася б десь у гарному місці й просто дивилася на краєвид доти, доки я хочу. Звичайно, спочатку я б вимкнула мобільний телефон.

Олена Зеленська про втому від війни

, президент Володимир Зеленський також відповідав, що мріє зробити після перемоги . У лідера країни трохи інше побажання – він хотів би поїхати на море та випити пива.

Перша леді також відверто зізналась, що відчуває втому та виснаження. Водночас вона не хоче, щоб у майбутньому її життя було ще більше відкритим для людей та не бажає до себе жалості.

Я не можу по-справжньому думати про те, як я живу, відколи почалася війна. Мені для цього не вистачає спокою й тиші, а коли на мить все замовкає, я надто виснажена, щоби слухати себе.

"Я не хочу бути центром трагічної, драматичної історії. Я не знаю, чи ви це зрозумієте, але я не хочу, щоб моє життя згодом було відкрито для широкого загалу, і люди жаліли мене. Я не хочу бути жертвою".