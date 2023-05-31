Співачка Sia вперше зізналася, що страждає на серйозний розлад

Популярна австралійська співачка Sia вперше зізналася про серйозний розлад нервової системи. Виявилося, що 47-річна артистка страждає на аутизм.

Співачка розповідає, що вона досить пізно дізналася про свій діагноз. Нагадаємо, що у січні минулого року стало відомо, що Sia намагалася накласти на себе руки.

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Зірка не зізналася, коли саме у неї виявили нервове порушення. Лише останні два роки вона відчуває полегшення.

Sia поділилася, що протягом багатьох років свого життя вона відчувала себе не такою, як має бути.

Я перебуваю в спектрі, я одужую і таке інше - багато всього. Протягом 45 років я була такою: "Я повинна піти і надіти свій людський костюм". І лише останні два роки я стала повністю, повністю собою",

– відверто розповіла співачка.

Що таке аутизм Розлад нервової системи характеризується порушенням соціальної взаємодії, вербальної й невербальної комунікації. Крім того, у людей з цим розладом спостерігаються складнощі у взаємодії із зовнішнім світом.

Додамо, що співачка мала лише один шлюб – з кінорежисером Еріком Андерсом Ленгом. Вперше їх побачили разом у 2014 році, а згодом стало відомо, того ж року вона з ним одружилась. У 2016 році шлюб пари розпався.

Незважаючи на це, вона стала матір'ю, всиновивши у 2019 році двох темношкірих хлопців, яким було по 18 років. В одного з них нещодавно народилась двійня, тож зірка стала бабусею.

До слова, у 2021 році зірка серіалу "Втеча з в'язниці" Вентворт Міллер поділився своїм діагнозом – аутизмом. За його словами, це стало "шоком, але не несподіванкою".