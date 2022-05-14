Швеція справила розкішне враження на глядачів Євробачення-2022: ефектний виступ

У фіналі Євробачення-2022 року під номером 20 виступила представниця Швеції Корнелія Джейкобс із піснею Hold Me Closer. Співачка буквально зачарувала публіку, а букмекери прогнозують їй друге місце у конкурсі.

В атмосфері романтичного білого світла Корнелія Джейкобс виконала емоційну пісню Hold Me Closer, що в перекладі означає "Тримай мене ближче".

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Корнелія Джейкобс із піснею Hold Me Closer зачарувала публіку Євробачення-2022

На сцену співачка вийшла у широких чорних штанах, який поєднала з блискучим топом. Особливий образ доповнила коротка проста зачіска та масивні каблучки. Хоч Корнелія майже весь час співала, сидячи на підлозі, змогла зачарувати публіку тембром свого голосу та відтінками, які переливались по всій сцені.

Швеція на Євробаченні-2022: дивіться виступ Корнелії Джейкобс із піснею Hold Me Closer

Що відомо про Корнелію Джейкобс

Корнелія Джейкобс – шведська співачка та авторка пісень. У 2022 році вона перемогла у музичному конкурсі Melodifestivalen. Зірка народилася у Стокгольмі 9 березня 1992 року.

Корнелія виросла в сім’ї музиканта. Її батько Джейкоб Самуель є шведським рок-музикантом та учасником гурту The Poodles.