У штанах і топі: Настя Каменських зігрівається запальним танцем

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, холодного осіннього дня показала, як зігрівається вдома. А також показала повсякденний образ у штанах і топі.

Настя Каменських часто демонструє шанувальницям look of the day і надихає українських модниць на нові образи. З настанням осені такі дописи стали ще актуальніші.

Дивіться також Настя Каменських показала осінній образ у мінішортах і з сумкою Prada: фото

Осінній look Насті Каменських

NK зняла запальне відео у власному заміському будинку. Вона постала перед камерою в одній із кімнат. Настя одягнула чорні шкіряні штани з гумкою на талії та топ без рукавів і з високою горловиною. На поясі артистка зав'язала спортивний светр чорного, помаранчевого та рожевого кольорів.

Волосся зірка вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. Каменських мило усміхалася, показуючи, як у холодну погоду можна зігріватися танцями.

За сторінкою NK стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі. Вони не залишили такий допис поза увагою і в коментарях засипають співачку компліментами.