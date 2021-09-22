В штанах и топе: Настя Каменских согревается зажигательным танцем

22 сентября 2021 , 13:14
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Источник:

инстаграм Насти Каменских

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в холодный осенний день показала, как согревается дома. А также показала повседневный образ в брюках и топе.

Настя Каменских часто демонстрирует поклонницам look of the day и вдохновляет украинских модниц на новые образы. С наступлением осени такие посты стали еще актуальнее.

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Осенний look Насти Каменских

NK сняла зажигательное видео в собственном загородном доме. Она предстала перед камерой в одной из комнат. Настя надела черные кожаные штаны с резинкой на талии и топ без рукавов и с высокой горловиной. На поясе артистка завязала спортивный свитер черного, оранжевого и розового цветов.

Волосы звезда уложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Каменских мило улыбалась, показывая, как в холодную погоду можно согреваться танцами.

За страницей NK следят более 5 миллионов пользователей сети. Они не оставили такой пост без внимания и в комментариях засыпают певицу комплиментами. 

  • "Как всегда, неотразима!"
  • "Настя, вы крутая! Танцую вместе с вами!"
  • "Крутая Настя Каменских".
Автор: Христина Кобак