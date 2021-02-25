Шоумен Андрій Джеджула вдруге став батьком: фото

Джерело:інстаграм Андрія Джеджули
Український телеведучий Андрій Джеджула та його дружина Юлія Леус стали батьками вдруге. У подружжя народилась дівчинка сьогодні вранці, 25 лютого. Шоумен поділився першими фото з крихіткою.
Відомий український телеведучий Андрій Джеджула вдруге став батьком. У нього та дружини Юлії Леус народилась дівчинка, яку назвали Аделіна.
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Донька українського шоумена народилась сьогодні вранці, 25 лютого. Незважаючи на напружені стосунки з дружиною, Андрій Джеджула перебував на пологах Юлії Леус. Він назвав час народження, вагу та ріст дівчинки.
Сьогодні рано-вранці, о 06:48 я вдруге став татом! Вага: 3 кілограми 840 грам, зріст 55 сантиметрів! Ласкаво просимо, наше малятко Адель! Відчув все – від першої перейми моєї дружини і до першого подиху моєї донечки! Валимося з ніг!
– написав Андрій Джеджула.
Також телеведучий поділився чуттєвими фото з пологового будинку. На світлинах Юлія Леус лежала на лікарняному ліжку й тримала на грудях Аделіну. Андрій Джеджула обійняв дружину та позував поруч.
Андрій Джеджула та Юлія Леус з новонародженою донькою / Фото з інстаграму
Андрій Джеджула вдруге став батьком / Фото з інстаграму
Дружина шоумена на своїй сторінці в інстаграмі також поділилась фото з новонародженою. Вона підписала його: "25.02.2021. Аделіна! Це любов".
Зауважимо, Андрій Джеджула та Юлія Леус мають дітей від попередніх стосунків. Тому Аделіна стала для них першою спільною дитиною.