Тепер пара відпочиває у Грузії: Шона Пенна знову помітили з акторкою із України

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн знову з'явився в компанії української акторки та ведучої Ольги Коротяєвої. Ще раніше зірковій парі приписували роман, тож, схоже, чутки підтверджуються.

Нещодавно Шон Пенн мав романтичну відпустку в Італії з акторкою Ольгою Коротяєвою. Тепер пару помітили разом у Грузії.

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Режисер зі своєю обраницею, яка молодша від нього на 19 років, взяли участь у фестивалі ZEG Tbilisi. Як гість Пенн був заявлений на заході заздалегідь, але з ним неочікувано прибула і Ольга Коротяєва.



Шон Пенн та Ольга Коротяєва / Фото ТаблоID

Судячи з фото, Шон Пенн і Коротяєва чудово провели час у Тбілісі. На кадрах вони сиділи поруч за столом в одному з закладів Тбілісі. Проте поводилася пара доволі стримано.

Нагадаємо, що минулого року Шон Пенн розлучився з молодшою актрисою Лейлою Джордж. Їхній шлюб тривав менше 2 років. А вже наприкінці травня режисера помітили у компанії української акторки та ведучої Ольги Коротяєвої, яка родом з Черкас.

Про Ольгу Коротяєву відомо небагато. Вона знімалася у таких фільмах, як "Вибух", "Банковий квартал", "Щастя" тощо. Також вона працювала телеведучою на каналі "Україна" і виступала на театральній сцені у Парижі. Схоже, що зірка давно живе у Франції.

Зазначимо, що Шона Пенна вважають другом України. Він часто їздить до Києва та відкрито засуджує криваву політику Путін. Режисер вже неодноразово публічно підтримував Україну.