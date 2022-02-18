У школі-інтернаті: донька Ольги Фреймут розповіла, як їй живеться у США

Донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл розповіла про своє життя. Вона поділилась, що зараз проживає у школі-інтернаті у США, де в неї не залишається вільного часу.

17 лютого донька відомої телеведучої відсвяткувала день народження. Напередодні дівчина опублікувала відвертий допис, у якому більше розповіла про своє життя.

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Злата Мітчелл про життя в Америці

Зіркова донька зауважила, що стала менше публікувати дописів в інстаграмі, оскільки зараз переживає нелегкий період та переоцінює свій спосіб життя.

За останні 6 місяців я пережила так багато важких емоційних станів, що це схоже на сон у лихоманці. Моє рішення припинити писати дописи та глибше ділитися своїми думками призвело до того, що я намагалася переоцінити свій образ і зібратися з думками,

– поділилась Злата.

Мітчелл пояснила, що ще з минулого року стала жити у школі-інтернаті під Санта-Барбарою. Навчання там змусило її забути про свій вільний час.

"Для тих із вас, хто не знає: я живу в школі-інтернаті за межами Санта-Барбари, а це означає, що мені довелося повністю забути про своє "вільне" життя, творчі ідеї та спонтанні проєкти, але цей етап мого життя тримає мене ближче до Лос-Анджелеса, і я можу тікати до міста, яке змушує мене відчувати себе справжньою раз на кілька днів", – зізналась дівчина.

Злата Мітчелл підсумувала, що хоче більше розвиватися, щоб не втопити у собі іскру та не стати жертвою рутини.



Злата Мітчелл / Фото з інстаграму дівчини

, син Тіни Кароль також проживає окремо від зіркової матусі. Він живе з сім'єю українців у Великій Британії, а навчається у школі Repton Preparatory. За один навчальний рік у цьому закладі Тіна Кароль платить майже мільйон гривень.

Текст публікації Злати Мітчелл

Після початку 2022 року я зрозуміла, що буквально нічого не писала про те, що відбувається в моєму житті… можливо, тому люди відписалися від мене, думаючи, що я вже пішла з життя.

У будь-якому випадку, моє відео зі спогадами 2021 року збережено у сторіз, і перехід на навчання іноземному студенту з самого початку, можливо, був дуже простим, але мені довелося повністю переоцінити свій спосіб життя і, що більш дивно, іноді просто розслабитися.

Мій пробивний характер, з яким я приїхала сюди, все ще дає мені мотивацію та є частиною мене, але багато речей все ще не дає мені вільно будувати тут своє життя. За останні 6 місяців я пережила так багато важких емоційних станів, що це схоже на сон у лихоманці. Моє рішення припинити писати дописи та глибше ділитися своїми думками призвело до того, що я намагалася переоцінити свій образ і зібратися з думками. Усе, що зі мною відбувається, і все, з чим я маю миритися, мені вже не здається реальним.

Для тих із вас, хто не знає: я живу в школі-інтернаті за межами Санта-Барбари, а це означає, що мені довелося повністю забути про своє "вільне" життя, творчі ідеї та спонтанні проєкти, але цей етап мого життя тримає мене ближче до Лос-Анджелеса, і я можу тікати до міста, яке змушує мене відчувати себе справжньою раз на кілька днів.

Це момент, коли я відчуваю, що мені потрібно почати більше займатися індивідуальною роботою, інакше мене задушить рутина, і я боюся втратити цю іскру, і ця 6-річна мрія в мені змушує мене все ще слідувати за нею. Я не перестаю робити те, що мені потрібно, щоб побудувати своє майбутнє, але все починається всередині. Співробітники посольства США, якщо ви це читаєте: подивіться, як у мене все добре зі студентською візою, можливо, настав час отримати грін-карту?

P.S. Невже мій день народження через кілька годин? Я все ще живу, наче зараз серпень.