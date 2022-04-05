Шкодую, що не зробила це раніше, – Анна Трінчер про перехід на українську мову

Співачка Анна Трінчер з дитинства розмовляла російською, але після початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія, вирішила перейти на українську. Артистка зізналася, шкодує, що не зробила цього раніше.

Анна не лише співачка, а й популярна блогерка в інстаграмі. Наголошує, що тепер української в її житті буде значно більше.

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Анна Трінчер про перехід на українську мову

"Коли переходжу на українську, почуваюся по-іншому. Навіть тон мого голосу змінився, став красивішим", – зауважила Трінчер.

Зараз Анні 20 років. До того часу, поки російські загарбники не вдерлися на територію України, вона розмовляла російською. Тепер зірка приєдналася долучилася до зіркових колег, які переходять на українську.

Все моє оточення розмовляло російською. І навіть зараз мені дуже важко перейти на українську, бо перебуваю в домі, де є ці обидві мови. Але все-таки тут є люди, які розмовляють українською, тому мені легше практикуватися. У Києві звідусіль чула саме російську, тому зараз важко переходити на українську. Я справді шкодую, що не зробила цього раніше,

– поділилася Трінчер.

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