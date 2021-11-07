У шкіряній мінісукні зі шнурівкою: Оля Полякова вразила образом на шоу "Маска"

На шоу "Маска" не лише учасники вражають публіку ефектними костюмами. Образи зіркових детективів підбирають не менш ретельно. Так, у 3 випуску Оля Полякова одягла червону перуку та зухвалу шкіряну сукню довжини міні.

У попередніх випусках "Маски" співачка була й брюнеткою, і білявкою. У новому випуску наважилась на куди сміливіший експеримент – на червоне волосся. Її яскраві пасма вклали в голлівудські локони. Однак зачіска – лише частина феєричного образу Олі Полякової.

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Зірковому детективу підібрали обтислу мінісукню чорного кольору зі шнурівкою, яка оголювала певні частини тіла. У співачки така бездоганна фігура, що вона не хвилювалась засвітити зайві сантиметри. До того ж оголені плечі прикривала широка червона вставка.

Особливу увагу стилісти приділили деталям образу Олі Полякової. Вони пошили для неї червону рукавичку з блискітками, підібрали чокер з шипами та масивний чорний браслет. На щастя, артистка достатньо впевнена у собі, щоб втілювати найбожевільніші забаганки продюсерів.

Я обожнюю перевтілення і дуже щаслива, що на "Масці" можу приміряти абсолютно різні образи. Ну де б я ще з'явилась з червоним волоссям,

– прокоментувала Оля Полякова.

Оля Полякова у шкіряній мінісукні / Фото з пресслужби каналу "Україна"

Оля Полякова у шкіряній мінісукні / Фото з пресслужби каналу "Україна"