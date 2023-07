Померла Шинейд О'Коннор – співачка, активістка та володарка Греммі

Як повідомляє ірландська преса, сьогодні, 26 липня, померла співачка Шинейд О'Коннор. Їй було всього 56 років. Причину смерті знаменитості поки не розголошують.

Зараз у співачки залишилось троє дітей. До того ж відомо, що 8 січня 2022 року загинув 17-річний син знаменитості Шейн.

До теми Померла акторка Жозефіна Чаплін: талановита донька легендарного актора Чарлі Чапліна

Що відомо про Шинейд О'Коннор

Співачка народилася в Дубліні. Її дитинство виявилось не з найлегших. Коли дівчині було 8 років її батьки розлучилися. Вона неодноразово зазнавала насильства і згодом навіть стала активісткою з цього питання.

Музична кар'єра Шинейд розпочалася у 18 років із виступів на місцевих святах та у невеликих ресторанах із живою музикою. Після спільного запису саундтреку з Еджем з U2 до картини The Captive її популярність зросла.

Перший студійний альбом співачки The Lion And The Cobra вийшов в 1987 році. Він був присвячений матері, яка загинула в автокатастрофі. І вийшов досить успішним. Другий альбом I Do Not Want What I Haven't Got став володарем премії Греммі у номінації "Кращий альтернативний альбом". Однак, О'Коннор назвала церемонію "комерційним обманом", відмовилася від нагороди й вимагала видалити своє ім'я з усіх номінацій.

Загальновідомою співачка стала після каверу на пісню Прінса Nothing Compares To You.

Всього вона випустила понад 10 альбомів та 30 синглів. Втім, у 2003 році О'Коннор пішла зі сцен, бо вирішила присвятити своє життя вивченню теології.

Шинейд О'Коннор – Nothing Compares To You: дивіться відео онлайн