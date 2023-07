Умерла Шинейд О'Коннор – певица, активистка и обладательница Грэмми

Как сообщает ирландская пресса, сегодня, 26 июля, скончалась певица Шинейд О'Коннор. Ей было всего 56 лет. Причину смерти знаменитости пока не разглашают.

Сейчас у певицы осталось трое детей. К тому же известно, что 8 января 2022 года погиб 17-летний сын знаменитости Шейн.

Что известно о Шинейде О'Коннор

Певица родилась в Дублине. Ее детство оказалось не из самых легких. Когда девушке было 8 лет, ее родители развелись. Она неоднократно подвергалась насилию и впоследствии даже стала активисткой по этому вопросу.

Музыкальная карьера Шинейд началась в 18 лет с выступлений на местных праздниках и в небольших ресторанах с живой музыкой. После совместной записи саундтрека с Эджем из U2 в картину The Captive ее популярность выросла.

Первый студийный альбом певицы The Lion And The Cobra вышел в 1987 году. Он был посвящен матери, погибшей в автокатастрофе. И получился достаточно успешным. Второй альбом I Do Not Want What I Haven't Got стал обладателем премии Грэмми в номинации "Лучший альтернативный альбом". Однако О'Коннор назвала церемонию "коммерческим обманом", отказалась от награды и потребовала удалить свое имя из всех номинаций.

Популярной певица стала после кавера на песню Принса Nothing Compares To You.

Всего она выпустила более десяти альбомов и 30 синглов. Однако в 2003 году О'Коннор ушла со сцени, потому что решила посвятить свою жизнь изучению теологии.

Шинейд О'Коннор – Nothing Compares To You: смотрите видео онлайн