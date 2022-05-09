Щоб Україна перемогла: Фреймут розповіла про зворушливе бажання 6-річного сина в день народження

У неділю, 8 травня, день народження святкував єдиний син Олі Фреймут. Валерію виповнилося 6 років. Попри війну зіркова матуся влаштувала йому справжнє свято, а він загадав одне бажання – щоб Україна перемогла.

Через війну Оля Фреймут з трьома дітьми виїхала за кордон, але не зізнається, куди. У безпечному місці вона організувала сину грандіозне святкування дня народження – з кульками, подарунками, тортом у вигляді героїв мультика Red Ball. Тоді як у 6-річного Валерія було лише одне бажання.

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Оля Фреймут про бажання 6-річного сина на день народження

Вчора ти по-дорослому попросив нас: "Я так чекаю на сюрприз, щоб Україна на мій день народження перемогла". Це прохання я переадресовую небесам,

– зізналася Оля Фреймут.

"Шість років тому київський ранок був лагідним, я пригадую його в деталях, до шелесту листя у нашому саду, до посмішки тата, коли він взяв тебе на руки у пологовій кімнаті... Валерій. Ти з'явився на світ у День матері", – поностальгувала телезірка й доповнила допис рідкісним фото з єдиним сином.

Оля Фреймут з сином Валерієм / Фото з інстаграму телеведучої

Син Олі Фреймут Валерій / Фото інстаграм-сторіс телеведучої

Святковий торт для сина Олі Фреймут / Фото з інстаграм-сторіс телеведучої

Повний текст публікації Олі Фреймут:

Моє благословення, мій синочку!

Сьогодні твій день народження. Шість років тому київський ранок був лагідним, я пригадую його в деталях, до шелесту листя у нашому саду, до посмішки тата, коли він взяв тебе на руки у пологовій кімнаті... Валерій. Ти з'явився на світ у День матері.

Вчора ти по-дорослому попросив нас: "Я так чекаю на сюрприз, щоб Україна на мій день народження перемогла". Це прохання я переадресовую небесам.

Мами України, нам сьогодні гордо, радісно, гірко, боляче. Але ми щасливі, ми виховуємо достойних синів та донечок! Скоро знову Україною лунатиме дитячий сміх, ми зберемося великими родинами за щедрим столом. І буде перемога.