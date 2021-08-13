Віктор Павлік зізнався, на що витратив гроші, які надсилали на лікування хворого сина

Співак Віктор Павлік дав інтерв'ю, в якому поділився цікавими подробицями. Зокрема він пригадав час, коли хворів покійний син Павло. Артист розповів, за гроші, які залишилися після закриття збору коштів на лікування сина, він поставив йому пам'ятник.

Молодший син Віктора Павліка – Павло помер 7 серпня 2020 року. Хлопець пішов з життя у 21-річному віці. Причиною його смерті стала саркома хребців.

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Як Віктор Павлік пережив смерть сина

"Це дуже важко. Я часто їжджу до нього на могилу, спілкуюся з ним. Маю маленький магнітофончик, який беру з собою. Ставлю біля могили й вмикаю 2 пісні – "Почуття – Любов" та "Мій Янгол". Слова першої написав сам Павло, а я створив музику до них. Він написав цю пісню за пів року до смерті. Другий вірш написала Світлана Бояркевич, а я, почувши його, взяв гітару і заспівав", – розповів Віктор.

Артист додав, що в день смерті сина його дружини Катерини Реп'яхової не було поруч. Тоді вона була в подорожі з мамою. Павліку вдалося тримати себе в руках, бо знав, що син не хотів, щоб він страждав.

Зараз я приходжу до нього на могилу, спілкуюся, молюся. Звучать ці пісні. Приношу йому квіти, свічки, прибираю. Ми поставили йому пам'ятник, на якому є декілька рядків з вірша "Почуття – Любов",

– поділився артист.

Віктор пригадав, що Павло був дуже життєрадісним, добрим, чесним: "За це треба дякувати мамі, яка виховувала його. Через постійні гастролі я не міг багато часу приділяти синові, але дуже його любив. Коли приїжджав з концертів, Павло біг до мене, міцно обіймав".

На що Віктор Павлік витратив гроші, які надсилали на лікування сина

Коли Павлік дізнався про страшну хворобу сина, звернувся за допомогою до прихильників. Щодня на карту люди надсилали кошти, щоб врятувати нащадка артиста. Віктор розповів, що Павло категорично відмовлявся їхати на лікування закордон. Хлопець довіряв українським лікарям і хотів боротися з недугою на батьківщині.

"Був момент, коли я просто зупинив збір коштів. Лікування в Україні значно дешевше, ніж закордоном. Щодня я отримую десятки повідомлень з проханнями допомогти. Тому вирішив, що з зібраних коштів частину буду брати на лікування сина, а частину віддавати тим, хто цього також потребує", – розповів Віктор Павлік.

Він зізнався, що після смерті Павла залишилося ще приблизно 2 тисячі доларів: "До цих грошей ми вирішили докласти та зробити пам'ятник синові. І я, і Павло відчуваємо, і Бог бачить, що це вклад людей, які допомагали, зробили добру справу".

Інтерв'ю Віктора Павліка: дивіться відео онлайн

Хвороба та смерть сина Віктора Павліка