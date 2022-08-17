Ще зустрінемося, – Тарас Тополя з теплотою згадав Скрябіна у його день народження

17 серпня легендарному українському співаку Кузьмі Скрябіну виповнилося б 54 роки. Його життя забрала автокатастрофа. Друг Андрія – Тарас Тополя щемливо згадав його й підкреслив, що за простою мовою Кузьми ховалося глибинне розуміння світу.

Зараз Тарас Тополя перебуває на фронті, звідки щодня веде щоденник у соцмережах. 17 серпня він не міг не згадати про Скрябіна, який залишив величезний слід в українській історії.

До теми "Залишився вічно молодим": Могилевська, Тополя, Дзідзьо щемливо згадують Кузьму

Тарас Тополя про Кузьму Скрябіна

Лідер гурту "Антитіла" написав: "Він кинув пляшку в океан і пішов… Раптово, як великі. У тій пляшці для нас є десятки пісень, сенси, ідеї, правда, справедливість і несправедливість життя, алегорії та метафори. Кожен знаходить у ній щось для себе. Особливо, коли важко. Там слова, які лікують".

Тарас зазначив, що Андрій був не ідеальний, як і всі люди. Не зі всіма піснями Скрябіна Тополя згоден, але Кузьма мав силу й талант не лише оспівувати життя, як воно є, без замовчувань, а й сміятися йому в лице.

За простою мовою Андрія ховалося глибинне розуміння світу. Він був першим українським артистом для мене. І залишається. "Люди як кораблі" звучать в його пам'ять з кожної сцени. З днем народження, Андрійку! Ще зустрінемося,

– написав Тарас.

Лідер "Антитіл" опублікував відео з виступу у Львові, де співав пісню "Люди як кораблі". Цей хіт Скрябіна тепер є на кожному концерті колективу. Андрій живий, поки живуть його пісні.