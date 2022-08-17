Сейчас Тарас Тополя находится на фронте, откуда ежедневно ведет дневник в соцсетях. 17 августа он не мог не упомянуть о Скрябине, оставившем огромный след в украинской истории.

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Тарас Тополь о Кузьме Скрябина

Лидер группы "Антитела" написал: "Он бросил бутылку в океан и ушел… Внезапно, как великие. В той бутылке для нас есть десятки песен, смыслы, идеи, правда, справедливость и несправедливость жизни, аллегории и метафоры. Каждый находит в ней что-то для себя. Особенно, когда тяжело. Там слова, которые лечат".

Тарас отметил, что Андрей был не идеален, как и все люди. Не со всеми песнями Скрябина Тополя согласен, но Кузьма имел силу и талант не только воспевать жизнь, как она есть, без умолчаний, но и смеяться ему в лицо.

За простым языком Андрея скрывалось глубинное понимание мира. Он был первым украинским артистом для меня. И остается. "Люди как корабли" звучат в его памяти с каждой сцены. С днем рождения, Андрюша! Еще встретимся,

– написал Тарас.

Лидер "Антител" опубликовал видео с выступления во Львове, где пел песню "Люди как корабли". Этот хит Скрябина теперь на каждом концерте коллектива. Андрей жив, пока живут его песни.

Обратите внимание! В интервью 24 каналу мама Скрябина отмечала, что убеждена в том, что ее сын сейчас тоже был бы в армии. Он окончил медицинский университет, поэтому пошел бы служить медиком. Полное интервью Ольги Михайловны Кузьменко читайте скоро на сайте 24 канала.