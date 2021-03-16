Заборонили виходити з дому, щоб попити кави, – що не дозволяли робити Меган Маркл та її мамі

Королівська сім'я завжди притягувала до себе увагу мільйонів. А коли у ній з'явилась постать Меган Маркл ця увага збільшилась удвічі. Яких правил змушували дотримуватись Меган Маркл і її маму під час перебування у Лондоні – читайте у матеріалі.

Після скандального інтерв'ю Меган та Гаррі з Опрою Вінфрі, мільйони очей ще більш пильно спостерігають за життям цієї пари. Багато деталей про життя подружжя за межами королівського дому вже встигло облетіти мережею. Однак з'явились й нові, пов'язані із їхнім життям у Лондоні.

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Період проживання Меган Маркл у Лондоні був для неї нелегким. Герцогиня постійно почувалась самотньою та ізольованою від суспільства. Про такий тодішній стан жінки повідомив інсайдер. Стурбувавшись самопочуттям Меган, її мати Дорія Регланд, вирішила навідати доньку.



Меган Маркл з мамою

Це було у 2019 році, одразу після народження первістка Меган та Гаррі – Арчі. Дорія зупинилася у Фрогмор-котеджі – тодішній заміській резиденції герцогів Сассекських. Зі слів інсайдера, тоді представники королівської сім'ї встановили для Меган і її матері жорсткі правила, відповідно до яких вони практично не могли залишати будинок без зайвої необхідності.

Ймовірно, у палаці не хотіли, аби Маркл зайвий раз потрапляла у поле зору репортерів, і були обурені тим, що її світлини у той час занадто часто "світились" у пресі. З цієї причини герцогині і її мамі заборонили виїжджати у Віндзор навіть для того, щоб випити кави.

Після інтерв'ю, яке пара дала відомій ведучій Опрі Вінфрі, королівська сім'я оперативно зреагувала і відповіла, що уся родина є вельми засмученою, дізнавшись про складність кількох останніх років життя для Гаррі та Меган.

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Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/buzz/monarchy/100748-insaydery-o-zhizni-megan-markl-vo-frogmor-kottedzhe.html