"Обідно трошки": Арсен Мірзоян про колег, які перевзулись і клепають україномовні пісні

Усю свою кар'єру Арсен Мірзоян випускає лише україномовні пісні. Тож зараз йому "обідно", що артисти, які орієнтувалися на більш прибутковий російський ринок, перевзулись і як ні в чому не бувало співають рідною мовою.

Арсен Мірзоян вважає, що "на шоу-бізнесі є вагома частина провини за те, що зараз відбувається". В інтерв'ю 24 каналу він наголосив, що нас взялися "рятувати" і через російськомовні пісні, які роками випускали топові українські артисти, з якими вони збирали стадіони й демонстрували, що немає ніякого мовного бар'єру.

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Арсен Мірзоян про колег, які нарешті заспівали українською

Зараз дуже багато україномовних пісень стало в усіх артистів. Як каже Сашко Положинський: "Ну і Слава Богу. Ну хоч таким чином сталося",

– підколює колег Арсен Мірзоян.

В інтерв'ю нам він зізнався, що йому, як і іншим артистам, "обідно трошки", що всі "перекинулися й співають українських пісень". Адже є когорта митців, які роками робили якісну україномовну музику.

"Але добре, що так відбувається. Чи то адаптація до ринку, чи то від чистого серця. Яким би чином це не відбувалося, ми завжди будемо говорити про результат. Тобто як результат і наслідки – ну окей. Це позитивне просування", – наголошує артист.

Інтерв'ю з Арсеном Мірзояном: дивіться відео онлайн