Ектор Хіменес-Браво розповів про несподівану зустріч з Зеленським у спортзалі

Ми поспілкувалися з шеф-кухарем Ектором Хіменесом-Браво, який 24 лютого був в Колумбії, але вирішив повернутися в Україну. Він відверто розповів, що думає про нашого президента Володимира Зеленського.

13 років Ектор живе в Україні, працює на телебаченні, буває на публічних заходах. В інтерв'ю 24 каналу шеф-кухар розповів про знайомство з Зеленським і про те, яким є ставлення до нього зараз.

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Ектор давно займається спортом. І так сталося, що з Володимиром Зеленським одного разу зустрівся саме у спортзалі: "Тоді ми вже знали один одного, бо він також працював на телебаченні. У "Кварталі 95" було багато жартів про мене, мій акцент. Це було дуже смішно і круто. Він "без корони", проста людина. Завжди казав: "Екторе, сфотографуймося. Як в тебе справи? Як зйомки?".

Я думаю, що він найкращий президент не лише України, а й світу. Зараз він дуже зайнятий. Коли ми знімали фільм для Netflix, хотіли взяти в Зеленського декілька коментарів. Але в нього шалений графік, щодня багато зустрічей,

– розповів шеф-кухар.

Також Хіменес-Браво поважає те, що Зеленський відмовився від пропозиції Сполучених Штатів Америки евакуюватися. Коли шеф-кухар зустрічався зі своєю командою, то казав: "Слава Богу, що президент на місці. Якщо наш президент поїде – це буде шок".



Ектор Хіменес-Браво / Фото Уляни Журби, 24 канал