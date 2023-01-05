Після довгоочікуваного сюрпризу: що Анна Трінчер подарувала чоловікові на Новий рік

Бізнесмен Олександр Волошин розсекретив, що подарував дружині на Новий рік iPhone, який вона просила 2 тижні. Анна Трінчер також не обділила коханого увагою і подарувала йому коштовну річ.

Анна Трінчер довго просила коханого подарувати їй новий iPhone. Як з'ясувалося, Волошин вже давно придбав подарунок, але беріг його до Нового року. А тепер блогер показав, що ж для нього приготувала дружина.

До теми "Просила 2 тижні": Олександр Волошин розсекретив коштовний подарунок для Трінчер на Новий рік

Що Анна Трінчер подарувала коханому на Новий рік

В інстаграм-сторіс бізнесмен розповів, що отримав від дружини годинник від елітного італійського бренду Versace. Також Олександр додав, що Анна вже не вперше робить йому такий подарунок. Це третій годинник у колекції бізнесмена, яким його потішила кохана.



Трінчер подарувала Волошину годинник / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Блогери постійно придумують цікаві інфоприводи, щоб привернути увагу, залучити якомога більшу аудиторію людей. Однак про подарунки оголосили, лише трішки протримавши інтригу. Для пари це не було щось грандіозне.