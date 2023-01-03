"Просила 2 тижні": Олександр Волошин розсекретив коштовний подарунок для Трінчер на Новий рік

У новорічну ніч співачка Анна Трінчер отримала від коханого Олександра Волошина подарунок, про який просила 2 тижні. Виявилось, що бізнесмен заздалегідь приготував презент, алене розсекречував це.

Анну Трінчер та Олександра Волошина часто звинувачують у хайпі. Вони блогери і постійно подають інформацію так, щоб спровокувати активне обговорення в мережі. Однак подарунок на Новий рік артистка отримала без особливої інтриги.

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Що Анна Трінчер отримала на Новий рік

Бізнесмен розповів, що протягом 2 тижнів дружина постійно просила, щоб він купив їй новий iPhone. Однак Олександр постійно відходив від цього питання. Як з'ясувалося, все тому, що придбав цей телефон ще місяць тому і планував подарувати його на Новий рік.



Волошин про подарунок дружині / Скриншот інстаграм-сторіс блогера

В інстаграм-сторіс блогер показав реакцію коханої та бажаний подарунок. Отримавши новий iPhone, Анна дуже зраділа. Вона давно хотіла саме цю модель телефона, тому була рада, що чоловік потішив її. Судячи зі сторіс, цього року новорічну ніч подружжя провело в компанії друзів, без гучних святкувань.



Волошин про подарунок дружині / Скриншот інстаграм-сторіс блогера

Нагадаємо, Анна та Олександр розписалися 24 вересня. Через кілька тижнів артистка розповіла про найдорожчий подарунок, який отримала на весілля. Мама Трінчер подарувала молодятам квартиру в Києві. Це 60 квадратних метрів у новобудові. У помешканні вже повністю є ремонт, зараз його здають в оренду. Тож ця квартира вже приносить дохід молодій сім'ї.