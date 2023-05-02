Співачка Шер порвала з бойфрендом, який молодший за неї на 40 років

Американська співачка Шер розійшлась з бойфрендом Александром Едвардсом. Раніше пара натякнула на заручини.

76-річна американська співачка Шер розійшлась з бойфрендом. Про це стало відомо пресі з джерел, близьких до колишньої пари.

Дивіться також Шер показала оригінальну ялинкову прикрасу з Путіним: українці оцінили

Шер розійшлась з бойфрендом

Шер та її колишній бойфренд Александр Едвардс, що на 40 років молодший за співачку, порвали. Але наразі виконавиця не хоче розголошувати це публіці. Тому поки що невідомо, що розлучило пару і хто був ініціатором.

Що відомо про їхні стосунки