Співачка Шер порвала з бойфрендом, який молодший за неї на 40 років
2 травня 2023, 20:33Читать новость на русском
Джерело:TMZ
Американська співачка Шер розійшлась з бойфрендом Александром Едвардсом. Раніше пара натякнула на заручини.
76-річна американська співачка Шер розійшлась з бойфрендом. Про це стало відомо пресі з джерел, близьких до колишньої пари.
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Шер розійшлась з бойфрендом
Шер та її колишній бойфренд Александр Едвардс, що на 40 років молодший за співачку, порвали. Але наразі виконавиця не хоче розголошувати це публіці. Тому поки що невідомо, що розлучило пару і хто був ініціатором.
Що відомо про їхні стосунки
- Вперше артистку побачили у Західному Голлівуді разом з хлопцем наприкінці листопада. Згодом виявилося, що це 36-річний музичний продюсер Александр Едвардс.
- Після обговорень у пресі й мережі Шер лаконічно відповіла на запитання про її роман. "Кохання не розуміється на математиці, кохання бачить", – сказала артистка, згадавши і про їхню різницю у віці.
- В грудні Шер навіть натякнула на заручини з Александром. Вона показала фото каблучки з великим діамантом. Та згодом близькі друзі пари спростували чутки про те, що закохані готувалися до весілля.