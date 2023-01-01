Шер показала оригінальну ялинкову прикрасу з Путіним: українці оцінили

Американська співачка Шер оригінально привітала з Новим роком. Вона показала ялинкову прикрасу, на якій зображений Путін з радянським прапором.

Американська співачка Шер продовжує підтримувати Україну. Вона вкотре продемонструвала свою позицію у новорічному привітанні.

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Шер показала ялинкову прикрасу з Путіним

Артистка привітала своїх прихильників з Новим роком, побажавши кожному щастя. У наступному дописі вона опублікувала фото, на якому зображена новорічна ялинка. На ній висить особлива іграшка – Путін, який тримає в руках прапори Росії та Радянського союзу.

"Окей, ми можемо зробити виняток для деяких. Ми можемо зробити багато винятків", – написала Шер, маючи на увазі "щастя для всіх" у Новому році.

Іграшка у вигляді Путіна / Фото з твітера Шер

У коментарях зібралось чимало тих, хто вирішив, що фото від Шер занадто радикальне. Однак їм відповідали українці, що дякували співачці за підтримку.