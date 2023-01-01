Шер показала оригінальну ялинкову прикрасу з Путіним: українці оцінили

1 січня 2023, 16:17
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Шер

Американська співачка Шер оригінально привітала з Новим роком. Вона показала ялинкову прикрасу, на якій зображений Путін з радянським прапором.

Американська співачка Шер продовжує підтримувати Україну. Вона вкотре продемонструвала свою позицію у новорічному привітанні.

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Шер показала ялинкову прикрасу з Путіним

Артистка привітала своїх прихильників з Новим роком, побажавши кожному щастя. У наступному дописі вона опублікувала фото, на якому зображена новорічна ялинка. На ній висить особлива іграшка – Путін, який тримає в руках прапори Росії та Радянського союзу.

"Окей, ми можемо зробити виняток для деяких. Ми можемо зробити багато винятків", – написала Шер, маючи на увазі "щастя для всіх" у Новому році.

Іграшка у вигляді Путіна / Фото з твітера Шер

У коментарях зібралось чимало тих, хто вирішив, що фото від Шер занадто радикальне. Однак їм відповідали українці, що дякували співачці за підтримку. 

  • "Шер, обожнюю! У тебе чудове почуття гумору";
  • "Як завжди неперевершені, пані";
  • "О, я думаю, що це може бути винятком. Якби ми могли зробити ще один виняток, на ім'я Дональд Трамп".
  • "Дякую, королево";
  • "Зупинити Путіна в будь-якій сфері";
  • "Так мило, що ми маємо схожі мрії. Дякую".
Автор: Марія Касій