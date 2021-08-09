Шарліз Терон відзначила день народження на вечірці в стилі 80-х: яскраві фото та кумедні образи
Джерело:інстаграм Шарліз Терон
На вихідних, 7 серпня, американська кіноакторка Шарліз Терон святкувала день народження. З нагоди 46-річчя друзі влаштували для неї фантастичний сюрприз – вечірку в стилі випускного 80-х. Про враження іменинниці дізнавайтеся нижче.
Минулого тижня Шарліз Терон з мамою, друзями та доньками прибула на відпочинок у Грецію. Як і більшість голлівудських знаменитостей цього літа, акторка обрала розкішну яхту замість 5-зіркового готелю. Судно й стало локацією для святкування її дня народження.
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Знаючи те, що іменинниця не була на шкільному випускному, її близькі змінили це і влаштували сюрприз-вечірку в стилі 80-х.
Люблю цих людей більше, ніж можна описати словами. Тільки вони могли знати, що вечірка на яхті в стилі 80-х зі вбивством на випускному – це буквально день народження моєї мрії,
– поділилась Шарліз Терон.
Усі гості свята підготували тематичні образи – сукні та костюми з блискітками, яскравими принтами, об'ємні перуки, масивні пластмасові прикраси та кумедні головні убори. Схоже, на вечірці відривалися як діти, так і дорослі.
Шарліз Терон з друзями / Фото з інстаграму акторки
Образ Шарліз Терон на вечірці до дня народження
- Іменинниця постала на святі в рожевій футболці з написом Birthday Girl та лавандовій спідниці-пачці, яку змінила на ультракороткі джинсові шорти.
- Свій аутфіт Шарліз Терон довершила сітчастими рукавичками фіолетового кольору та обручем, який спочатку одягла на білу кучеряву перуку.
- Зону декольте вона прикрасила намистами яскравих кольорів та підвіскою у вигляді місяця.
Шарліз Терон на вечірці до дня народження / Фото з інстаграму акторки
Нагадаємо, 45-річчя Шарліз Терон відзначила відповідно до реалій, продиктованих пандемією COVID-19. Замість того, щоб зібрати друзів у своєму маєтку, акторка влаштувала віртуальну вечірку. Щоправда, її мама не оцінила таке святкування – пані Герда заснула через п'ять хвилин після старту урочистостей.