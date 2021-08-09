На прошлой неделе Шарлиз Терон с мамой, друзьями и дочерьми прибыла на отдых в Грецию. Как и большинство голливудских знаменитостей этим летом, актриса выбрала роскошную яхту вместо 5-звездочного отеля. Судно и стало локацией для празднования ее дня рождения.

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Зная то, что именинница не была на школьном выпускном, ее близкие изменили это и устроили сюрприз-вечеринку в стиле 80-х.

Люблю этих людей больше, чем можно описать словами. Только они могли знать, что вечеринка на яхте в стиле 80-х с убийством на выпускном – это буквально день рождения моей мечты,

– поделилась Шарлиз Терон.

Все гости праздника подготовили тематические образы – платья и костюмы с блестками, яркими принтами, объемные парики, массивные пластмассовые украшения и забавные головные уборы. Похоже, на вечеринке отрывались как дети, так и взрослые.



Шарлиз Терон с друзьями / Фото с инстаграма актрисы

Образ Шарлиз Терон на вечеринке ко дню рождения

Именинница появилась на празднике в розовой футболке с надписью Birthday Girl и лавандовой юбке-пачке, которую сменила на ультракороткие джинсовые шорты.

Свой аутфит Шарлиз Терон довершила сетчатыми перчатками фиолетового цвета и обручем, который сначала надела на белый кудрявый парик.

Зону декольте она украсила бусами ярких цветов и подвеской в виде месяца.



Шарлиз Терон на вечеринке ко дню рождения / Фото с инстаграма актрисы

Напомним, 45-летие Шарлиз Терон отметила соответствии с реалиями, продиктованными пандемией COVID-19. Вместо того, чтобы собрать друзей в своем имении, актриса устроила виртуальную вечеринку. Правда, ее мама не оценила такое празднование – госпожа Герда заснула через пять минут после старта торжеств.