Шарліз Терон прилетіла в Грецію з дітьми: рідкісне відео з доньками

Оскароносна акторка Шарліз Терон проводить відпустку в Греції, яка цього року приваблює американських знаменитостей. На відпочинок у Європу вона прилетіла з дітьми – 9-річною Джексон і 5-річною Августою.

Два дні тому 45-річну Шарліз Терон помітили на острові Парос. З доньками та друзями вона обідала в знаменитому ресторані в місті Науса. Замість 5-зіркового готелю голлівудська акторка обрала розкішну яхту, на якій подорожує Егейським морем.

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На особистій сторінці в інстаграмі Шарліз Терон підтвердила, що проводить відпустку в Європі. Вона опублікувала рідкісне відео з усиновленими доньками. На камеру вони пірнули у воду з палуби яхти. Знаменитість – у чорному бікіні, старша Джексон – у рожевому, а молодша Августа – у неоновому купальнику та рятувальному жилеті.

"Я і мої дівчата", – лаконічно підписала Шарліз Терон.

Нагадаємо, Джексон акторка усиновила як сина, однак у віці трьох років він заявив матері, що не є хлопчиком. Відтоді Шарліз Терон одягає його в сукні, а сам хлопець не соромиться розповідати про свою трансгендерність. Водночас молодша донька Августа планує мати стосунки як з юнаками, як і з дівчатами.