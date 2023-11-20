За пісню про зраду Жерара Піке: Шакіра здобула перемогу у двох номінаціях Греммі

Днями відбулася церемонія вручення престижної нагороди Latin Grammy Awards 2023. Серед лауреатів почесної музичної нагороди була колумбійська співачка Шакіра.

На 24-й щорічній церемонії вручення латиноамериканської музичної премії виконавиця здобула три нагороди. Дві з них вона отримала за трек про зраду її колишнього чоловіка, іспанського футболіста Жерара Піке.

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Шакіра здобула перемогу на Греммі

На заході, що відбувся в Севільї, 17 листопада, відома латиноамериканська актриса була нагороджена трійкою нагород.

Одну з них вона здобула за трек під назвою Bzrp Music Sessions, Vol. 53, в якому висміяла Жерара Піке, у шлюбі з яким жила 11 років. Ця композиція перемогла у двох категоріях – "Пісня року" та "Найкраща поп-пісня".

Shakira – Bzrp Music Sessions, Vol. 53: дивіться відео онлайн

Також артистка перемогла в категорії "Найкраще виконання у стилі урбан/ф'южн". Цю нагороду виконавиця отримала завдяки композиції із Karol G – TQG.

Karol G, Shakira – TQG: дивіться відео онлайн

Пісня Шакіри про зраду чоловіка