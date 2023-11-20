На 24-й ежегодной церемонии вручения латиноамериканской музыкальной премии исполнительница получила три награды. Две из них она одержала за трек об измене ее бывшего мужа, испанского футболиста Жерара Пике.

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Шакира одержала победу на Грэмми

На мероприятии, состоявшемся в Севилье, 17 ноября, известная латиноамериканская актриса была награждена тройкой наград.

Одну из них она заполучила за трек под названием Bzrp Music Sessions, Vol. 53, в котором высмеяла Жерара Пике, в браке с которым жила 11 лет. Эта композиция победила в двух категориях - "Песня года" и "Лучшая поп-песня".

Shakira – Bzrp Music Sessions, Vol. 53: смотрите видео онлайн

Также артистка победила в категории "Лучшее исполнение в стиле урбан/фьюжн". Эту награду исполнительница получила благодаря композиции из Karol G – TQG.

Karol G, Shakira – TQG: смотрите видео онлайн

Песня Шакиры об измене мужа