Шакіра пофарбувала волосся у рожевий колір: як виглядає співачка – фото та відео

Джерело:інстаграм Шакіри
Після святкування 44-річчя знаменита колумбійська співачка Шакіра наважилась на сміливий експеримент з іміджем. Вона перефарбувала волосся у яскраво-рожевий колір та продемонструвала зміни 70-мільйонній аудиторії прихильників.
Артистка зі світовим ім'ям вирішила додати у своє життя яскравих барв. На новому фото вона позувала у ванній кімнаті з новим кольором волосся. З шатенка Шакіра перефарбувалась у рожевий. Кардинальні зміни викликали фурор в мережі, адже зірка роками не зраджувала своєму іміджу.
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У профілі виконавиці спочатку з'явилося фото, на якому вона зображена в смугастій біло-рожевій кофті, джинсах, без косметики і з рожевим волоссям! Аби прихильники були впевнені, що новий колір волосся – це не фільтр чи фотошоп, Шакіра зняла відео та показала, як вкладає довге волосся.
"Вуаля. Сюрприз", – прокоментувала зміни співачка.
Шакіра пофарбувала волосся у рожевий колір / Фото Instagram / @shakira
Нова зачіска артистки спровокувала шквал коментарів. Більшість фоловерів запевнили, що нова зачіска дуже пасує Шакірі, з нею вона виглядає дуже яскраво:
Ти просто неймовірно виглядаєш з рожевими волоссям;
Виглядаєш дуже мило;
Ти найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачив;
Шакіра з 90-х.