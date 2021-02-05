Шакіра пофарбувала волосся у рожевий колір: як виглядає співачка – фото та відео

Після святкування 44-річчя знаменита колумбійська співачка Шакіра наважилась на сміливий експеримент з іміджем. Вона перефарбувала волосся у яскраво-рожевий колір та продемонструвала зміни 70-мільйонній аудиторії прихильників.

Артистка зі світовим ім'ям вирішила додати у своє життя яскравих барв. На новому фото вона позувала у ванній кімнаті з новим кольором волосся. З шатенка Шакіра перефарбувалась у рожевий. Кардинальні зміни викликали фурор в мережі, адже зірка роками не зраджувала своєму іміджу.

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Шакіра пофарбувалась у рожевий колір

У профілі виконавиці спочатку з'явилося фото, на якому вона зображена в смугастій біло-рожевій кофті, джинсах, без косметики і з рожевим волоссям! Аби прихильники були впевнені, що новий колір волосся – це не фільтр чи фотошоп, Шакіра зняла відео та показала, як вкладає довге волосся.

"Вуаля. Сюрприз", – прокоментувала зміни співачка.



Шакіра пофарбувала волосся у рожевий колір / Фото Instagram / @shakira

Нова зачіска артистки спровокувала шквал коментарів. Більшість фоловерів запевнили, що нова зачіска дуже пасує Шакірі, з нею вона виглядає дуже яскраво: