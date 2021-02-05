После празднования 44-летия знаменитая колумбийская певица Шакира решилась на смелый эксперимент с имиджем. Она перекрасила волосы в ярко-розовый цвет и продемонстрировала изменения 70-миллионной аудитории поклонников.

Артистка с мировым именем решила добавить в свою жизнь ярких красок. На новом фото она позировала в ванной комнате с новым цветом волос. С шатенки Шакира перекрасилась в розовый. Кардинальные изменения вызвали фурор в сети, ведь звезда годами не изменяла своему имиджу.

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Шакира покрасилась в розовый цвет

В профиле исполнительницы сначала появилось фото, на котором она изображена в полосатой бело-розовой кофте, джинсах, без косметики и с розовыми волосами! Чтобы поклонники были уверены, что новый цвет волос – это не фильтр или фотошоп, Шакира сняла видео и показала, как укладывает длинные волосы.

"Вуаля. Сюрприз", – прокомментировала певица.



Шакира покрасила волосы в розовый цвет​ / Фото Instagram / @shakira

Новая прическа артистки спровоцировала шквал комментариев. Большинство фолловеров заверили, что новая прическа очень идет Шакире, с ней она выглядит очень ярко: