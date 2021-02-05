Шакира покрасила волосы в розовый цвет: как выглядит певица – фото и видео
После празднования 44-летия знаменитая колумбийская певица Шакира решилась на смелый эксперимент с имиджем. Она перекрасила волосы в ярко-розовый цвет и продемонстрировала изменения 70-миллионной аудитории поклонников.
Артистка с мировым именем решила добавить в свою жизнь ярких красок. На новом фото она позировала в ванной комнате с новым цветом волос. С шатенки Шакира перекрасилась в розовый. Кардинальные изменения вызвали фурор в сети, ведь звезда годами не изменяла своему имиджу.
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Шакира покрасилась в розовый цвет
В профиле исполнительницы сначала появилось фото, на котором она изображена в полосатой бело-розовой кофте, джинсах, без косметики и с розовыми волосами! Чтобы поклонники были уверены, что новый цвет волос – это не фильтр или фотошоп, Шакира сняла видео и показала, как укладывает длинные волосы.
"Вуаля. Сюрприз", – прокомментировала певица.
Шакира покрасила волосы в розовый цвет / Фото Instagram / @shakira
Новая прическа артистки спровоцировала шквал комментариев. Большинство фолловеров заверили, что новая прическа очень идет Шакире, с ней она выглядит очень ярко:
- Ты просто невероятно выглядишь с розовыми волосами;
- Выглядишь очень мило;
- Ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел;
- Шакира с 90-х.
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