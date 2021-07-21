Серіал "Свати" переклали українською мовою: як реагують глядачі

Відповідно до нових норм закону про мову, які набули чинності 16 липня, всі фільми та серіали на телебаченні мають транслювати українською. Зміни торкнулися скандальних "Сватів". Однак більшість глядачів незадоволена, що актори "заговорили" солов'їною.

На телебаченні показали перші серії відтепер україномовного серіалу "Свати" від студії "Квартал 95". Однак публіка залишилася незадоволеною не так "свіжими" нормами мовного закону, як неякісним перекладом.

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Реакція глядачів на нових "Сватів"

На сайті телеканалу "1+1", в ефірі якого виходять україномовні "Свати", глядачі залишили десятки обурливих реакцій. Жоден з коментаторів не оцінив перехід серіалу на українську мову.

Поки одні розчаровуються через те, що серіал втратив свою самобутність, інші знайшли вихід – будуть дивитися російськомовних "Сватів" в інтернеті:

"Свати" переводити… Довго думали?";

"Ви примудрилися єдиний серіал, заради якого раніше об'єднувалась уся країна, так спаплюжити! Він китайською чи англійською мовою? Навіщо його перекладати? Він втратив свою автентичність! Став прісний та нецікавий";

"Я очікувала всього, але щоб "Свати" переклали українською. Це вже через край. Хто цю нісенітницю буде дивитися?";

"Зникла родзинка і колорит. Видно, що робили поспіхом";

"Це дійсно жах, як так можна спаплюжити хороший серіал. Напевно хочуть, щоб ніхто не дивився телебачення. Будемо шукати на просторах інтернету мовою оригіналу";

"Жах. Все було прекрасно – справжній голос акторів, емоції, а це слухати не хочеться. Зіпсували вечір".

Як розширили мовний закон в Україні / Інфографіка 24 каналу

У листопаді 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну російському акторові Федору Добронравову, який грає Івана Будька у серіалі "Свати". Все через скандальні антиукраїнські заяви, підтримку анексії Криму та неодноразові візити на окупований півострів.

Згодом з'явилася інформація про ймовірну заборону "Сватів" в Україні. На неї бурхливо відреагував чинний президент й один з творців серіалу Володимир Зеленський. У мережі навіть з'явився флешмоб на підтримку "Сватів".

29 листопада 2017 року в Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати", в якому знімався Добронравов з "чорного списку" Мінкульту. У січні 2019 року "1+1" подав до суду через заборону й виграв справу – серіал "Свати" дозволили показувати на телебаченні.