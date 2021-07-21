На телевидении показали первые серии отныне украиноязычного сериала "Сваты" от студии "Квартал 95". Однако публика осталась недовольна не так "свежими" нормами языкового закона, как некачественным переводом.

Стоит знать "Квартал 95" переходит на украинский: однако есть значимое исключение

Реакция зрителей на новых "Сватов"

На сайте телеканала "1 + 1", в эфире которого выходят украиноязычные "Сваты", зрители оставили десятки возмутительных реакций. Ни один из комментаторов не оценил переход сериала на украинский язык. Пока одни разочаровываются из-за того, что сериал потерял свою самобытность, другие нашли выход – будут смотреть русскоязычных "Сватов" в интернете:

"Сваты" переводить... Долго думали?";

"Вы умудрились единственный сериал, ради которого ранее объединялась вся страна, так опорочить! Он на китайском или английском языке? Зачем его переводить? Он потерял свою аутентичность и сделался пресным и неинтересным";

"Я ожидала всего, но чтобы "Сваты" перевели на украинский. Это уже через край. Кто эту чушь будет смотреть?";

"Пропали изюминка и колорит. Видно, что делали в спешке";

"Это действительно ужас, как так можно опорочить хороший сериал. Наверное хотят, чтобы никто не смотрел телевидение. Будем искать на просторах интернета на языке оригинала";

"Ужас. Все было прекрасно – настоящий голос актеров, эмоции, а это слушать не хочется. Испортили вечер".



Как расширили языковой закон в Украине / Инфографика 24 канала

В ноябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который играет Ивана Будько в сериале "Сваты". Все из-за скандальных антиукраинских заявлений, поддержку аннексии Крыма и неоднократные визиты на оккупированный полуостров.

Впоследствии появилась информация о возможном запрете "Сватов" в Украине. На нее бурно отреагировал действующий президент и один из создателей сериала Владимир Зеленский. В сети даже появился флешмоб в поддержку "Сватов".

29 ноября 2017 года в Украине официально запретили показ сериала "Сваты", в котором снимался Добронравов из "черного списка" Минкульта. В январе 2019 года "1 + 1" подал в суд из-за запрета и выиграл дело – сериал "Сваты" разрешили показывать на телевидении.