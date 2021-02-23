Реванш антиукраїнських сил: Сергій Танчинець прокоментував вирок Стерненку

23 лютого одесита Сергія Стерненка засудили до 7,3 років позбавлення волі. Резонансний вирок обурив як активістів, так і зірок українського шоу-бізнесу. Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець вважає рішення суду помстою антиукраїнських сил.

Соцмережі бурхливо відреагували на вирок Сергію Стерненку, а українці вже готуються до масштабних протестів. У коментарі 24 каналу фронтмен популярного гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець висловив свою позицію.

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Реакція Сергія Танчинеця на вирок Стерненку

Співак вважає вирок активісту несправедливим і сподівається, що апеляція дозволить йому вийти на волю. Він зауважив, що суд показово виніс вирок у справі Сергія Стерненка в радянське свято 23 лютого.

Це реванш антиукраїнських сил, які показово у своє радянське свято влаштували цирк. Я маю надію, що апеляція звільнить Стерненка. Якщо ні, то громадянське суспільство цього вимагатиме і доб'ється. Це абсолютно зухвале повернення людей часів Януковича,

– висловився артист.

Сергій Танчинець сподівається, що чинна влада і президент втрутяться в цю ситуацію та повпливають на вирок Приморського суду Одеси.

Що відомо про суд над Сергієм Стерненком:

активіста визнали винним у викраденні Сергія Щербича з метою заволодіння його грошима – 300 гривнями;

23 лютого 2021 року одеський суд виніс Стерненку вирок – 7,3 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна;

сам Стерненко вважає справу політично вмотивованою . Він подаватиме апеляцію;

ввечері 23 лютого по всій країні відбудуться масові протести.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу