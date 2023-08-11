"Не здивуюся, якщо він залишиться в США": Сергія Бабкіна розкритикували після фото з Маямі

Співак Сергій Бабкін нещодавно вирушив у США, де проводить благодійні концерти. Він показав фото з Маямі, але його розкритикували. Деякі шанувальники артиста вирішили, що той просто виїхав за кордон.

Бабкін пояснив, що він в Маямі не відпочиває, його мета – зібрати кошти для військових в Україні. Проте хейтери продовжують критикувати співака, прирівнявши його до Влада Ями.

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Пост Сергія Бабкіна з Маямі викликав бурхливу дискусію в мережі. "Маямі. Ми вже тут. Сьогодні побачимося на нашому благодійному концерті! Раджу не пропустити, бо це особлива подія", – написав він.



Сергій Бабкін показав фото з Маямі / Фото з його інстаграму

Проте деякі українці розкритикували допис знаменитості. Вони навіть згадали хореографа Влада Яму, який перебуває в Маямі і не збирається повертатися додому.

Що пишуть Сергію Бабкіну в коментарях:

"Навіть Віталій Козловський служить у ЗСУ! А Бабкін шукає, де краще, не здивуюся, якщо він, як Яма, залишиться в Маямі".

"Влад Яма теж буде на концерті?".

"Сцикло паршиве".

"А хлопці у ЗСУ".

"Ганьба! Хоч би не виставляв себе".

"Розкажіть, будь ласка, скільки грошей витрачено на райдер: пересування артистів, харчування, проживання, щоб потім можна було відняти від загальної суми, адже стільки благодійних концертів, а на виході дуля з маком".

На це Бабкін відповів, що гроші з концертів надсилає на допомогу 127-й Окремій бригаді ТрО у Харкові, з якими вже довго співпрацює.

Водночас справжні шанувальники артиста заступилися за нього та зазначили, що концерт був чудовий. Вони також подякували за те, що Бабкін розповідає світу про Україну.

До слова, хореограф Влад Яма після повномасштабного вторгнення виїхав до США, де перебуває і зараз. За це його неодноразово критикували. Нещодавно танцюрист заявив, що іноді йому буває соромно за те, що він втік з України.